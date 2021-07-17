Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID-19

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Министерству промышленности и торговли, а также Министерству здравоохранения провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса, сообщает ТАСС.

«На фоне повышенного спроса отмечались некоторые задержки в доставке вакцин в регионы. Чтобы в будущем не допускать таких ситуаций, Минпромторгу и Минздраву поручено провести инвентаризацию объемов вакцин, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв», — заявил Мишустин.

Решение об инвентаризации препаратов для профилактики коронавируса было принято 9 июля на заседании координационного совета. Премьер-министр порекомендовал властям регионов формировать резерв коечного фонда, средств индивидуальной защиты и лекарств, так как ситуация с коронавирусом в России остается сложной.

Ранее кабмин выделил 2,4 млрд рублей на бесплатные лекарства от коронавируса.