Для лечения COVID-19 применили антивозрастное средство

В России ученые из РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова применили плацентарную терапию к тяжелым пациентам, заболевшим коронавирусом с осложнениями на печень, сообщают «Известия».

Четырнадцати пациентам с риском дисфункции печени и повышенным риском развития цитокинового шторма ввели японский плацентарный препарат «Лаеннек», принцип работы которого разработали в Советском Союзе в 1934 году. Этот препарат действует как гепатопротектор, иммуномодулятор и средство против старения.

Несмотря на успешность применения терапии и рекомендацию для использования в качестве пост-ковидной врачи указывают на вероятность побочных эффектов.

Среди таких указывают как противопоказания для беременных и кормящих женщин, так и риски увеличения опухолевых тканей. Поэтому директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета, профессор Марина Секачева рекомендует использовать этот препарат только после глубоких исследований.

Ранее ученые назвали способ быстрого лечения коронавируса.