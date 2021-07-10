Авиакомпания пояснила, почему пилот отказался брать на рейс девочку с открытым переломом

Авиакомпания «Полярные авиалинии» пояснила, почему их пилот отказался брать на борт восьмилетнюю девочку, которую готовили к срочной операции из-за открытого перелома руки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

«Рейс относится к дотационным, то есть выполняется по заявке администрации наслега или района. При этом в заявке указывается примерное количество пассажиров. По правилам перевозок авиакомпании, командир воздушного судна не имеет права брать на борт воздушного судна несовершеннолетнего пациента без сопровождения медицинского работника», — заявили в авиакомпании.

Пилот самолета L-410, который совершает рейс по маршруту Маган-Томтор-Маган, отказал матери девочки, сославшись на перегруз самолета. В результате, пострадавшую девочку пришлось везти в Якутске на машине, в тридцатиградусную жару.

Якутская транспортная прокуратура заявила о начале проверки в отношении действий пилота.

Ранее в Якутии пилот отказался принять на борт девочку, летевшую на срочную операцию.