Полиция Москвы пресекла продажу поддельной справки об отводе от вакцинации от коронавируса

В Москве полицейские изъяли у девушки-курьера фальшивую справку о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

По данным ведомства, в ходе проверочной закупки при встрече на Измайловском проспекте девушка передала правоохранителям документы, которые ранее были заказаны по размещенному в интернете объявлению.

Россиянка рассказала, что работает курьером и за отдельную плату в 250 рублей доставляет посылки. В заказных справках штампы и печати государственных учреждений оказались поддельными. Мошенники продали справку за 3,5 тыс. рублей.

Возбуждено уголовно дело о подделке документов. Злоумышленникам может грозить до 2 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы возбудила первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода. По словам начальника управления организации дознания ГУ МВД по столице Павла Милованова, московские полицейские возбудили 55 уголовных дел о подделке медицинских документов, связанных с коронавирусом. 32 уголовных дела были возбуждены по факту фальсификации сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса.