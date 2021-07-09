Лавров пригласил на встречу школьника из Армавира

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с финалистом конкурса «Большая перемена» в «Артеке» Александром Луниным из Армавира, интересующимся дипломатией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу конкурса.

Глава МИД России предложил мальчику встретиться в Москве или в Краснодаре после завершения смены, чтобы обсудить его будущую профессию.

По его мнению, очень важно, что такие молодые ребята интересуются важными государственными делами.

«Это очень круто. Я такого вообще не ожидал, до сих пор не могу прийти в себя. И теперь я точно знаю, что мечты сбываются! Буду готовиться и ждать этой встречи!», — рассказал школьник.

Ранее президент России Владимир Путин подбодрил 11-летнего финалиста конкурса «Большая перемена», который заплакал во время видеоконференции с главой государства.

Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» проходит с 7 по 14 июля в Международном детском центре «Артек» в Крыму. В нем принимают участие 660 школьников из всех регионов России.