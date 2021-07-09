Панихида по погибшим при крушении Ан-26 прошла в камчатском храме

Панихида прошла в храме святителя Николая в поселке Палана на Камчатке, недалеко от которого разбился пассажирский самолет Ан-26. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на службу пришли около 50 человек – родственники и знакомые жертв трагедии.

«Пусть эта ситуация, которая произошла здесь, в нашем поселке, и затронула каждого из нас, она сделает нас лучше, укрепит. Сделает добрее, не злыми, не ожесточившимися... А превратит нас в людей совершенно других. Такими, какими нас хочет видеть Бог», — сказал священник на панихиде.

6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при снижении для посадки. Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море. Кроме того, спасатели нашли фрагменты 25 тел погибших.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили два бортовых самописца с разбившегося самолета.