В Рязанской области непривитым осужденным запретили длительные свидания

Длительные свидания в исправительных учреждениях Рязанской области разрешены только тем осужденным, которые вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщается на сайте УФСИН по региону.

«Длительные свидания предоставляются только осужденным, прошедшим вакцинацию против коронавирусной инфекции, с соблюдением комплекса мер, направленных на предотвращение и распространение новой коронавирусной инфекции», — говорится в публикации.

Также разъясняется, что лицу, прибывшему на свидание, нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который был сделан не ранее чем за три дня. Краткосрочные свидания разрешены в помещениях «через стекло» с обязательным использованием масок и перчаток.

Ранее стало известно, что в акцинацию от коронавируса прошли 44,57% подозреваемых, обвиняемых и осужденных в России. В ФСИН отметили, что организованы мероприятия по вакцинации от коронавирусной инфекции как заключенных, так и работников УИС.