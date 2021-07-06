В Тбилиси противники ЛГБТ-сообщества сожгли флаг ЕС у парламента

В Тбилиси сотни противников ЛГБТ-сообщества прорвались к зданию парламента на проспекте Руставели, сняли с флагштока флаг ЕС и сожгли его. Об этом сообщает ТАСС.

Вместо флага ЕС они установили флаг Грузии. Митингующие стоят на площади перед правительственным зданием, раздаются выкрики На месте находятся сотни полицейских. Они оттеснили всех журналистов от эпицентра событий, чтобы не допустить противостояний.

Протестующие заняли площадь перед парламентом после того, как ее через безопасный коридор покинули участники акции в поддержку пострадавших журналистов и активистов, выступавших против насилия в адрес защитников ЛГБТ-сообщества.

Во вторник, 6 июля, поддерживающие права ЛГБТ-сообщества проводили безмолвную акцию, радикалы время от времени пытались прорвать полицейские кордоны и расправиться с оппонентами. По данным местных СМИ, правоохранители задержали нескольких враждебно настроенных граждан.

Днем ранее противники ЛГБТ-сообщества проникли в офис НПО Tbilisi Pride и сорвали радужные флаги. По центру города ходили агрессивно настроенные группы и искали людей с радужной символикой. Также нападению подверглись представители СМИ.

После нападения на участников мероприятия и журналистов был отменен «Марш достоинства» в поддержку ЛГБТ-сообщества. Организаторы мероприятия заявляли, что не могут рисковать безопасностью участников и выйти на улицу, «полную насилия».

Позже стало известно, что в Грузии задержали восемь человек за избиение репортеров на митинге противников секс-меньшинств. Всего пострадали 50 журналистов.