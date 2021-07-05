Суд в Москве продлил арест расстрелявшему детей в казанской школе

Басманный суд Москвы продлил срок ареста Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской школе, до 11 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Галявиеву И. Р., обвиняемому по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 11 октября», — уточнили в суде.

В пресс-службе подчеркнули, что заседание проходило в отсутствие обвиняемого.

Ранее сообщалось, что напавший на школу в Казани Ильназ Галявиев попросил взять в СИЗО один из романов Стивена Кинга.

11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 23 пострадали. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура.

12 мая нападавший был арестован на два месяца. Позже у Галявиева было диагностировано заболевание головного мозга.