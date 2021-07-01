В Австрии рассказали, нужно ли въезжающим в страну россиянам соблюдать карантин

При въезде в Австрию из России можно избежать карантина в случае, если прибывающий привит от COVID-19 одной из одобренных в стране вакцин. Об этом заявили в МИД Австрии, сообщает РИА «Новости».

В списке одобренных вакцин российская «Спутник V» не значится.

«В настоящий момент к ним относятся BioNtech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac», — сообщили в австрийском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве уточнили, что на данный момент Россия причисляется к категории «Другие страны и регионы».

«Въезд из таких стран без требования о карантине возможен для лиц, которые предоставляют сертификат о вакцинации одной из перечисленных выше вакцин, завершенной за 14 дней (до въезда) в необходимом для полной иммунизации количестве доз», — уточнили в министерстве.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ранее правительство Гонконга официально включило «Спутник V» в список вакцин от коронавирусной инфекции, которые признаются в специальном административном районе Китая.