Южная Африка выслала из страны израильского посла

ЮАР выслала израильского посла за «нарушение дипломатических норм»
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Южно-Африканская Республика выслала временного поверенного в делах Израиля Ариэля Сейдмана за «нарушение дипломатических норм», включая «оскорбительные высказывания» в адрес президента ЮАР Сирила Рамафосы. Об этом сообщает «Би-би-си».

В МИД ЮАР подчеркнули, что дипломат объявлен персоной нон грата и должен покинуть страну в течение 72 часов. Его обвиняют в использовании социальных сетей для нападок на Рамафосу и в приглашении израильских официальных лиц в Южную Африку без разрешения.

Объявляя о высылке Сейдмана, министерство иностранных дел ЮАР заявило, что его действия «представляют собой грубое злоупотребление дипломатическими привилегиями».

Сейдман был назначен временным поверенным в делах посольства Израиля в Южной Африке в прошлом году. В настоящее время у Израиля нет посла в этой стране.

По данным телекомпании, отношения между двумя странами ухудшились после того, как Южная Африка обвинила Израиль в геноциде палестинцев в Международном суде ООН. Израиль тогда отверг обвинения.

Ранее ЮАР заявила о противостоянии гегемонии в мировой политике.
 
