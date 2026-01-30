В МИД РФ рассказали о возможном участии России в «Маршруте Трампа»

Россия готова изучить возможные варианты своего участия в проекте «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Что касается проекта «Дорога Трампа», как его называют, то мы подтверждаем готовность изучить возможные варианты нашего подключения, в том числе с учетом уникальной экспертизы РЖД», — сказала она.

При этом дипломат отметила, что прежде нужно тщательно ознакомиться со всеми деталями реализации и функционирования данной инициативы, проработка которой, как понимает российская сторона, находится «только на начальном этапе».

14 января армянский МИД опубликовал соглашение между Арменией и США по реализации проекта TRIPP, в котором говорится, что США получат в аренду «маршрут Трампа» на 49 лет.

8 августа 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Алиев рассказал о реализации «маршрута Трампа».