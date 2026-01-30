Размер шрифта
Президент Бермудес назвал фашистскими меры Трампа против стран, продающих нефть Кубе

Президент Бермудес: Трамп намерен задушить экономику Кубы
РИА Новости

Президент США Дональд Трамп, который пригрозил пошлинами странам, поставляющим Кубе нефть, намерен задушить экономику острова. Об этом сообщил кубинский президент Мигель Диас-Канель Бермудес в соцсети X.

«Под лживым и безосновательным предлогом, распространяемым теми, кто занимается политикой и обогащается за счет страданий нашего народа, президент Трамп намерен задушить кубинскую экономику, вводя пошлины на страны, которые суверенно торгуют нефтью с Кубой», — написал он.

По словам Бермудеса, ограничительные меры США являются «преступными» и «фашистскими».

Накануне Трамп ввел режим чрезвычайного положения (ЧП), заявив об угрозе национальной безопасности со стороны Кубы, которая размещает на своей территории военные и разведывательные объекты враждебных США государств, включая Россию. Согласно указу, Вашингтон может вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, поставляющей нефть на остров. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал основания для режима ЧП ложью и осудил попытку топливной блокады. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

22 января газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что администрация Трампа ищет людей в правительстве Кубы, чтобы сместить власти в Гаване до конца 2026 года. Подобный сценарий начал рассматриваться в связи с «воодушевляющим» свержением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отмечает издание.

Ранее политолог заявил, что Россия может помочь Кубе избежать судьбы Венесуэлы.
 
