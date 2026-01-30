Размер шрифта
Военный эксперт откровенно высказался об энергетическом перемирии

Военэксперт Шаландин: энергетическая инфраструктура в Киеве уничтожена
Военный эксперт, подполковник Олег Шаландин высказался о приостановке Россией ударов по энергообъектам Украины. По его мнению, которое приводит Tsargrad.tv, Москва легко согласилась на этот шаг, поскольку цели ударов достигнуты.

«Мы разбили все. Там нет ни одной живой генерации, предприятия генерации, как теплоцентрали, так и электрических сетей. Это факт. <...> Пусть поработают, пусть там деньги потратят, пусть еще там что-то сделают. Вопросов нет. Мы потом это все равно вычислим», — сказал Щаландин.

Обсуждая энергоперемирие, многие упускают важную деталь — Вооруженные силы РФ продолжают наступление в зоне проведения специальной военной операции, отметил в свою очередь военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Москва согласилась на неделю воздержаться от ударов по Киеву, подтвердили в Кремле, не уточнив, однако, идет ли речь об энергетическом перемирии или о любых атаках на Украину.

С просьбой временно прекратить удары к президенту РФ Владимиру Путину обратился американский коллега Дональд Трамп. В Киеве при этом заявили, что прямой договоренности с Москвой у них нет, однако при посредничестве США создана «возможность» взаимно остановить атаки по энергетике. Кому выгодно это перемирие, к чему оно может привеcти и почему неделя — это слишком короткий срок для Украины, объяснил военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее в США оценили приостановку Россией ударов по энергообъектам Украины.
 
