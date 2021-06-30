Житель Пермского края умер после попытки поджога 10 знакомых в гараже

Умер житель Соликамска Пермского края, который пытался поджечь в гараже 10 своих знакомых. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК России по региону.

«Мужчина скончался в больнице. Расследование дела продолжается», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что умершему не было предъявлено обвинение, он проходил по делу в качестве подозреваемого.

26 июня пьяный житель Соликамска в результате конфликта облил бензином семерых мужчин и троих женщин, а затем попытался их поджечь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью.

В результате в больницу с ожогами были доставлены шесть человек, в том числе подозреваемый.