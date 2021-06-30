Путин: перед правительством стоит задача выйти на докризисный уровень безработицы

Перед правительством РФ стоит задача снизить уровень безработицы с текущих 5,9% до докризисных 4,6-4,7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии».

По его словам, в России наметилась тенденция на снижение числа безработных и властям необходимо ее сохранить.

«До начала нашего знакомства и борьбы с ковидом общий объем безработицы был 4,6-4,7%. Он, к сожалению, подрос до 6 с лишним в какой-то период, сейчас где-то 5,9%. Спускается потихонечку. Перед правительством стоит задача выйти на докризисный уровень», — сказал президент.

Ранее были названы российские регионы с низкой и высокой безработицей. Так, в Ингушетии уровень безработицы составил 32,2%. В Тыве проблемы с трудоустройством были у 20,4% населения, в Чечне — у 18,1%. Затем в рейтинге по безработице идут Дагестан (16,4%) и республика Алтай (14,7%). Безработным считают человека, у которого нет официального места работы во время исследования, он находится в поиске и готов трудиться со следующей недели.