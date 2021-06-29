Следователи заинтересовались лагерем на Кубани, где две девочки избили сверстницу

СК по Краснодарскому краю изучит условия отдыха детей в детском лагере «Медвежонок» в Геленджике, где две девочки избили сверстницу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел 23 июня в комнате лагеря. По предварительным данным, две девочки 9 и 10 лет «применили к сверстнице физическую силу и нанесли ей телесные повреждения».

Следователями организована проверка, в ходе которой будут изучены условия отдыха детей, а также дана принципиальная оценка действиям (бездействию) сотрудников учреждения и качеству оказываемых услуг.

В свою очередь в региональном главке МВД уточнили ТАСС, что по пострадавший ребенок уже покинул лагерь и уехал домой, угрозы жизни и здоровью нет. По факту произошедшего был зарегистрирован материал проверки.

Ранее сообщалось, что в подмосковном детском лагере 22-летняя вожатая зарезала свою 20-летнюю коллегу из-за спора, кто справляется лучше с обязанностями.