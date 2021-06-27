В центре Гамалеи оценили опасность нового вируса «Нипах» из Индии

Профессор Центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в эфире телеканала «360°» прокомментировал степень опасности появления новой пандемии из-за вируса «Нипах» из Индии.

«Этот вирус без эпидемического потенциала», — считает Альтштейн.

Вирусолог отметил, что несмотря на это, «Нипах» может быть смертельно опасен для заболевших.

«Очень высокая летальность у этого вируса. Там от 40 до 75%, даже до 100% людей погибало. Заболевание это как энцефалит, тяжелый энцефалит. Воспаление мозга», — рассказал Альтштейн, упомянув, что последняя крупная вспышка «Нипаха» случилась в 1999 году.

Тогда заразились 250 человек, Альтштейн упомянул также, что против «Нипаха» пока не существует лекарства или вакцины. В этот раз вирус был выявлен в слюне летучих мышей в индийском штате Махараштра, который также продолжает лидировать по числу ежедневно заболевших коронавирусом.

Ранее биолог из Российской академии наук (РАН) оценил опасность обнаруженного у летучих мышей вируса «Нипах».