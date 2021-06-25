«Инвитро» заявила о приостановке тестирования на антитела к COVID-19

Лаборатория «Инвитро» заявила, что выполнение тестов на определение количества антител к новой коронавирусной инфекции будет приостановлено на 7-10 дней из-за нехватки необходимых реагентов, сообщает РИА «Новости».

В компании уточнили, что ожидают новой поставки реагентов для возобновления тестирования в полном объеме.

«В качестве альтернативы на этот период мы предлагаем нашим пациентам новый количественный тест на антитела на другой тест-системе. Он доступен для ключевых регионов, в которых сейчас наибольшая нагрузка на лаборатории: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Урал», — рассказали в компании.

Однако в «Инвитро» пояснили, что по причине повышенного спроса такой тест будет доступен в ограниченных количествах, в зависимости от технологических возможностей лабораторий.

В лаборатории надеются как можно быстрее возобновить тестирование в полном объеме.

22 июня в Москве закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак» Центра им. Чумакова. Затем препарат снова появился в московских поликлиниках.