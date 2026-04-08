19-летний студент разбил окно и спас пассажиров из горящего троллейбуса в Калининграде

В Калининграде 19-летний студент спас пассажиров из горящего троллейбуса. Об этом стало известно «Клопс».

1 апреля около 18:00 переполненный троллейбус загорелся на ходу и остановился на Московском проспекте. Известно, что пожар начался из-за литий-ионной батареи на крыше. В момент возгорания водитель опустил «рога», так как на этом участке дороги не было напряжения, включился автономный ход и аккумулятор вспыхнул. Паника охватила салон, двери заклинило, водитель безуспешно нажимала кнопки, но ток пропал.

Тогда в ситуацию вмешался один из пассажиров — Антон Гребенюк, студент факультета информационных систем и программирования калининградского филиала МФЮА. Молодой человек схватил аварийный молоток, но стекло не поддавалось. Ему пришлось ударить около 15 раз, пока не появилась паутина трещин. Первой из салона выбралась девочка, за ней женщина и еще несколько человек, затем на улицу вылез сам Антон, порезав руку и потеряв кроссовку и телефон. Оказавшись на тротуаре, он увидел, что заклинившие двери открылись, и оставшиеся пассажиры высыпали на улицу.

«Уже видел, что никого в салоне нет. Потом смотрю — а в кабине женщина-водитель. Нажимает на кнопки, и у нее вроде как двери заклинило. Я уже стал думать, что делать, закричал людям, которые были ближе: «Спасайте водителя!» К счастью, двери открылись, и она выбежала из кабины», — вспоминает юноша.

В результате несколько человек получили порезы от стекла, а троллейбус выгорел полностью. По факту инцидента СУ СКР по Калининградской области возбудил уголовное дело дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Девушка, покинувшая транспорт через окно вместе с ребенком, назвала Антона «ангелом-спасителем» и проводила до отеля Holiday Inn, где тот подрабатывает официантом. Позже мама сказала Антону, что гордится им, но сам герой считает, что на его месте так бы поступил каждый.

«Вокруг люди — ну не мог я не справиться!» — заключил калининградец.

Ранее мужчина спас из пожара 85-летнюю соседку в инвалидной коляске с помощью кувалды.

 
