Стало известно, благодаря кому США и Иран смогли достичь перемирия

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Китай помогли заключить сделку между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщила в соцсети Х корреспондент Associated Press Фарнуш Амири со ссылкой на чиновника одной из стран-посредников.

По словам Амири, Вашингтон подключил Вэнса, который находится с рабочим визитом в Венгрии, к переговорам поздно вечером во вторник, а Китай, в свою очередь, способствовал тому, чтобы Иран принял условия сделки. По информации AP, Пекин в основном сотрудничал с посредниками, включая Пакистан, Турцию и Египет, пытаясь использовать свое влияние.

В среду американский лидер за полтора часа до окончания своего ультиматума объявил о перемирии с Ираном сроком на две недели. Тегеран подтвердил готовность к прекращению боевых действий при выполнении ряда условий и сообщил о временном режиме судоходства в Ормузском проливе. В конце этой недели должны начаться переговоры США и Ирана в столице Пакистана Исламабаде.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в соцсети Х заявил, что приглашает Иран и Соединенные Штаты на встречу в Исламабаде для дальнейших обсуждений.

Ранее в Израиле сообщили о продолжении военных действий против Ирана.