Китайские машины могут подорожать из-за ситуации на Ближнем Востоке

Новая турбулентность на Ближнем Востоке может привести к росту цен на китайские автомобили в России, заявил «Газете.Ru» основатель Иркутского завода гусеничной техники Александр Горин. По его словам, россияне фактически лишились привычного импорта еще в 2022–2023 годах, когда с рынка ушли европейские и японские бренды, а их место занял китайский автопром.

«То, что мы сегодня видим у дилеров — это китайский автопром. И здесь новая турбулентность на Ближнем Востоке создает реальный риск: алюминий уже подорожал на 6%, и это только начало. Китайские производители, как и другие участники рынка, завязаны на глобальные цепочки поставок металлов. Поэтому рост стоимости алюминия и другого сырья, по его оценке, неизбежно ударит по себестоимости машин и подтолкнет цены вверх», — отметил Горин.

Говоря о промышленном машиностроении, эксперт подчеркнул, что для отрасли ситуация выглядит сложнее. По его словам, предприятиям приходится адаптироваться к дефициту комплектующих и строить внутренние производственные цепочки.

При этом Горин считает, что новые геополитические удары по логистике нефти и сырья несут для отрасли не только риски, но и новые возможности. В частности, он связал это с развитием Северного морского пути, освоением Севера, разведкой и добычей месторождений, а также строительством объектов в труднодоступных районах, где востребована вездеходная техника.

Горин считает, что устойчивее окажутся компании, которые успели отказаться от зависимости от импортных компонентов и локализовать производство. Тем же, кто по-прежнему зависит от иностранного сырья и комплектующих, по его оценке, придется тяжелее, заключил эксперт.

Ранее в Катаре предупредили о риске потерять контроль над ситуацией на Ближнем Востоке.

 
