ЦАХАЛ заявил о прекращении ударов по Ирану

ТАСС: армия Израиля приостановила удары по Ирану, но не по «Хезболле» в Ливане
Армия Израиля приостановила удары по Ирану, но продолжит атаковать отряды проиранской шиитской организации«Хезболла» в Ливане. Об этом сообщает ТАСС.

Израильское военное командование добавило, что прекращает атаковать Иран в соответствии с директивами руководства страны, сохраняя при этом повышенную боеготовность.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. По словам главы Белого дома, Вашингтон получил от Ирана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе.

Позднее Израиль, по сообщениям международных агентств, поддержал перемирие. Однако Ливан, в котором проводится израильская операция против движения «Хезболла», не попадает под эти условия. Также США согласились сохранить контроль Ирана над Ормузским проливом и признали право Исламской Республики на обогащение урана.

Высший совет национальной безопасности Ирана в свою очередь представил происходящее как результат давления, которое, по версии Тегерана, заставило противников отказаться от дальнейшей эскалации. Иранские власти подчеркивают, что их вооруженные силы сохраняют готовность к немедленному ответу в случае нарушения договоренностей.

Ранее стало известно об острой реакции Уиткоффа на ответ Ирана по перемирию.

 
