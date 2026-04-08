В Иране заявили о «новом полюсе власти»

Вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф на своей странице X заявил, что началась эра Исламской Республики.

«Cегодня перевернулась страница истории, мир приветствует новый полюс власти, началась эра Ирана», — написал он.

8 апреля президент США Дональд Трамп заявлял, что Иран согласился полностью открыть Ормузский пролив и обеспечить безопасность судоходства в этой акватории.

До этого Соединенные Штаты договорились о перемирии с Исламской Республикой, которое должно продлиться как минимум две недели. По словам главы Белого дома, решение о временном перемирии было принято по итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и начальником штаба Сухопутных войск страны Асимом Муниром.

21 марта президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее премьер Пакистана Шариф просил Трампа продлить Ирану срок соглашения на 14 дней.