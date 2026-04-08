Скончался первый президент Тывы

Первый президент Республики Тыва Шериг-оол Ооржак скончался на 84-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Тувы Владислав Ховалыг.

Он отметил, что «Тува понесла невосполнимую утрату».

«Ушел из жизни выдающийся государственный деятель, первый президент республики Шериг-оол Дизижикович Ооржак. Он был человеком исключительной энергии и преданности делу», — написал Ховалыг.

Глава Тувы добавил, что жизненный путь первого президента республики — от сельскохозяйственного специалиста до руководителя высшего звена — является «примером служения людям».

Ховалыг подчеркнул, что Ооржак возглавил регион в переломные 90-е годы (с 1992 по 2002 годы). По его словам, именно на плечи первого президента «легла колоссальная ответственность за судьбу родного края в период формирования новой России». Ховалыг указал, что Тува сохранила стабильность и заложила фундамент для дальнейшего развития благодаря «мудрости, твердой воле и безграничной любви к своему народу» Шериг-оола Ооржака.

