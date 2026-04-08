Пугачева продает квартиру в Москве за полмиллиарда рублей

«КП»: певица Пугачева выставила на продажу квартиру за полмиллиарда рублей
alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева выставила на продажу единственную московскую квартиру. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на окружение певицы.

По данным знакомым артистки, показы недвижимости проходят «для своих» в закрытом формате. Объявление о продаже публиковаться не будет.

Речь идет о столичной пятикомнатной квартире Пугачевой площадью 303 квадратных метра в Филипповском переулке на Арбате. Риелторы оценивают жилье в полмиллиарда рублей. Как отмечает kp.ru, Пугачевой подарил квартиру ее бывший зять Руслан Байсаров в 2004 году.

В марте Telegram-канал Mash утверждал, что Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) сделали близнецов Гарри и Лизу собственниками усадьбы в деревне Грязь. Артисты отписали своим детям 1/6 долю участка. По утверждению издания, это сделано для того, чтобы дом не смогли отнять.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее Филипп Киркоров продал квартиру, в которой жил с Аллой Пугачевой.

 
