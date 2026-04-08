Пугачева продает квартиру в Москве за полмиллиарда рублей

Певица Алла Пугачева выставила на продажу единственную московскую квартиру. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на окружение певицы.

По данным знакомым артистки, показы недвижимости проходят «для своих» в закрытом формате. Объявление о продаже публиковаться не будет.

Речь идет о столичной пятикомнатной квартире Пугачевой площадью 303 квадратных метра в Филипповском переулке на Арбате. Риелторы оценивают жилье в полмиллиарда рублей. Как отмечает kp.ru, Пугачевой подарил квартиру ее бывший зять Руслан Байсаров в 2004 году.

В марте Telegram-канал Mash утверждал, что Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) сделали близнецов Гарри и Лизу собственниками усадьбы в деревне Грязь. Артисты отписали своим детям 1/6 долю участка. По утверждению издания, это сделано для того, чтобы дом не смогли отнять.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее Филипп Киркоров продал квартиру, в которой жил с Аллой Пугачевой.