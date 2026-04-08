Назван глава иранской делегации на переговорах с США в Исламабаде

Главой иранской переговорной делегации на переговорах с США в Исламабаде назначен спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Об этом сообщает агентство ISNA.

По данным журналистов, главным переговорщиком со стороны США выступит вице-президент Джей Ди Вэнс.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Он отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив. При этом Трамп заявил о выполнении всех целей военной операции против Ирана. В Белом доме сказали, что Израиль присоединится к прекращению огня.

В свою очередь Верховный совет национальной безопасности Ирана заявил, что США потерпели неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение в войне. По данным совета, соглашение о двухнедельном перемирии с США предусматривает вывод американских войск со всех баз на Ближнем Востоке, отмену всех санкций, размораживание иранских активов за рубежом, а также выплату компенсации Ирану. Тегеран же обеспечит безопасность судоходства по Ормузскому проливу.

Ранее в США оценили перемирие с Ираном словом «катастрофа».