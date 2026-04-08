Хуснуллин предложил финансово «оздоровить» сферу ЖКХ

Хуснуллин призвал заняться финансовым оздоровлением отрасли ЖКХ
«Газета.Ru»

Отрасли ЖКХ в России необходимо финансовое оздоровление. Об этом на коллегии Минстроя и комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни» заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, нужно минимум на 2% снизить объем задолженности в этой сфере, в том числе необходимо заняться сокращением дебиторской задолженности, которая оценивается в 80 млрд руб.

«Нужно заниматься финансовым оздоровлением отрасли, шаг за шагом заниматься этой проблемой», — сказал Хуснуллин.

Он указал на наличие убыточных предприятий ЖКХ и добавил, что в РФ еще не сумели переломить ситуацию со старением коммунальных сетей.

До этого сообщалось, что с 3 апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила право самостоятельно корректировать тарифы на электроэнергию в регионах, если выявляются нарушения при их установлении. Закон позволяет ФАС пересматривать максимальные уровни цен на электроэнергию для конечных потребителей, если региональные органы тарифного регулирования в течение года систематически игнорировали предыдущие решения ФАС в данной области.

Ранее россиянам напомнили о ключевых изменениях в сфере ЖКХ с 1 апреля.

 
Россияне все чаще идут к хирургам после укуса комара. Что за новую болезнь переносят кровососы
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

