Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Наука

Неандертальцы 40 тысяч лет назад уже проводили погребальные обряды, выяснили ученые

Неандертальцы, жившие около 40 тысяч лет назад, могли преднамеренно хоронить своих умерших. К такому выводу пришли исследователи, изучившие останки на знаменитом археологическом памятнике Ла-Ферраси на юго-западе Франции. Результаты работы опубликованы в Journal of Archaeological Science (JAS).

На месте были найдены скелеты восьми человек — взрослых, детей, младенцев и плодов. Долгое время внимание ученых сосредотачивалось на двухлетнем ребенке, известном как Ла-Ферраси 8. Исследования последних лет показали, что он был преднамеренно похоронен в вырытой яме головой на восток. Аналогичная ориентация наблюдалась у нескольких других скелетов, включая Ла-Ферраси 1 — один из наиболее полных скелетов взрослого неандертальца, найденных в Европе.

Проблемой оставалась точная датировка. Ранее радиоуглеродное исследование Ла-Ферраси 1 давало широкий диапазон — от 32 до 52 тысяч лет. В новом исследовании ученые провели радиоуглеродное датирование костей животных из того же слоя, где был найден Ла-Ферраси 1.

«Результаты показали возраст от 42 610 до 39 830 лет, что почти совпадает с возрастом Ла-Ферраси 8. Это подтверждает, что оба индивида жили примерно в одно время и могли придерживаться одинаковых погребальных практик», — объяснили ученые.

Эти захоронения относятся к шательперронской культуре, связанной исключительно с поздними неандертальцами Западной Европы. Хотя первые свидетельства похоронных обрядов неандертальцев известны с Ближнего Востока более 100 тысяч лет назад, в Европе они получили распространение только на последних этапах существования вида.

Исследователи отмечают, что результаты показывают: в Ла-Ферраси все возрастные группы могли быть похоронены с соблюдением определенных правил, что указывает на наличие социально-культурных традиций и заботу о умерших у последних неандертальцев.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!