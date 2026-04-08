В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определилась первая пара плей-офф Кубка Стэнли 2026 года.

В первом раунде противостояния команд Западной конференции между собой встрется «Миннесота Уайлд» и «Даллас Старз». Команды забронировали второе и третье место в Центральном дивизионе, что свело их друг против друга в сетке плей-офф.

В последний раз команды встречались друг с другом в плей-офф Кубка Стэнли 2023 года, в той серии, продлившейся шесть матчей, сильнее оказались игроки «Далласа» (4-2).

6 апреля «Миннесота Уайлд» на выезде одержала победу над «Детройт Ред Уингз»

Матч проходил в Детройте и завершился со счетом 5:4 (0:1, 4:0, 1:3) в пользу гостей. В составе хозяев отличились Альберт Юханссон (2), Аксель Сандин-Пелликка (48), Джейти Комфер (52) и Патрик Кейн (55). Российский нападающий Кирилл Капризов помог «Миннесоте» победить, оформив хет-трик (22, 33, 59). Также по шайбе забросили его сокомандники — россиянин Владимир Тарасенко (28) и Мэтт Болди (21).

Ранее Александр Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона».