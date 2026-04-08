Ветеринар назвала собак, которым могут навредить пробежки с хозяином

Совместные пробежки с хозяевами могут навредить здоровью мопсов, такс, бульдогов и бассет-хаундов. Об этом в беседе с «Москвой 24» предупредила заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина.

По словам специалиста, одну из ключевых ролей при пробежках играет порода питомца. Все брахицефалы, в числе которых мопсы и бульдоги, тяжело переносят длительные физические нагрузки из-за проблем с дыхательной и сердечно-сосудистой системой. Также во время бега следует быть осторожными хозяевам такс и бассет-хаундов. Собаки этих пород генетически предрасположены к проблемам с суставами и позвоночником, поэтому пробежка с их участием должна проходить в спокойном темпе.

Ветеринар подчеркнула, что любая длительная физическая активность противопоказана всем животным, у которых есть хронические заболевания суставов, а также проблемы со здоровьем сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Хозяевам следует обращать внимание на состояние собаки во время тренировок.

«Если питомец вдруг начинает проявлять беспокойство, останавливается, не хочет двигаться дальше, прихрамывает, важно немедленно прекратить бег и понаблюдать за зверем. Позже стоит пройти обследование у специалиста», — предупредила эксперт.

Она также добавила, что для совместных пробежек с собакой лучше всего подойдут дороги с асфальтированным или грунтовым покрытием. При этом важно проконтролировать, чтобы подушечки лап животного были полностью здоровыми.

Помимо этого, важно не кормить питомца перед самой пробежкой, чтобы избежать заворота желудка.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого предупреждал, что весенний сезон одной из главных опасностей для собак становятся насекомые, которые обитают в лесах, во дворах и в городских парках. По его словам, при обнаружении клеща на питомце нужно аккуратно вытащить его с помощью пинцета или специального инструмента. При этом важно не повредить брюшко паукообразного.

