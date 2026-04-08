СМИ утверждают, что найденная в Москве женщина с ножевыми ранениями была женой бизнесмена

Женщина, обнаруженная без признаков жизни под окнами жилого дома в Москве, была женой предпринимателя Айрата Аллаярова. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Найденная <...> — 35-летняя Неля. <...> Была женой бизнесмена Айрата Аллаярова», — говорится в материале.

В нем уточняется, что женщина проживала в доме на улице Лобачевского, под окнами которого ее обнаружили.

Утром 8 апреля столичное управление Следственного комитета России сообщило, что возле многоквартирного дома на улице Лобачевского в Москве была обнаружена женщина с множественными ножевыми ранениями. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты, специалисты организовали доследственную проверку. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

По данным Telegram-канала SHOT, женщине было нанесено более 10 ножевых ранений. Более того, она лежала под окнами дома, будучи полностью обнаженной. В квартире, где жила предполагаемая жена предпринимателя Айрата Аллаярова, больше никого не было. СМИ пишут, что муж ушел по делам примерно за час до того, как его супругу нашли без признаков жизни.

Ранее в Москве обнаружили чемодан, в котором лежал мужчина с колото-резаными ранениями.

 
Теперь вы знаете
Россияне все чаще идут к хирургам после укуса комара. Что за новую болезнь переносят кровососы
