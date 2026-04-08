СМИ утверждают, что найденная в Москве женщина с ножевыми ранениями была женой бизнесмена

Женщина, обнаруженная без признаков жизни под окнами жилого дома в Москве, была женой предпринимателя Айрата Аллаярова. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Найденная <...> — 35-летняя Неля. <...> Была женой бизнесмена Айрата Аллаярова», — говорится в материале.

В нем уточняется, что женщина проживала в доме на улице Лобачевского, под окнами которого ее обнаружили.

Утром 8 апреля столичное управление Следственного комитета России сообщило, что возле многоквартирного дома на улице Лобачевского в Москве была обнаружена женщина с множественными ножевыми ранениями. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты, специалисты организовали доследственную проверку. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

По данным Telegram-канала SHOT, женщине было нанесено более 10 ножевых ранений. Более того, она лежала под окнами дома, будучи полностью обнаженной. В квартире, где жила предполагаемая жена предпринимателя Айрата Аллаярова, больше никого не было. СМИ пишут, что муж ушел по делам примерно за час до того, как его супругу нашли без признаков жизни.

