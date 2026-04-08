Россияне массово скупают комплектующие для создания ИИ в домашних условиях

На фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта российские пользователи все чаще собирают дома по-настоящему мощные машины. Речь идет не об игровых ПК, а о системах, способных запускать и обучать локальные нейросетевые модели без обращения к облачным серверам. Такой тренд зафиксировали и сообщили об этом «Газете.Ru» аналитики сервиса CDEK.Shopping.

Так, эксперты отметили заметный рост спроса на дорогостоящие комплектующие. По их данным, пользователи целенаправленно закупают компоненты для так называемых суперкомпьютеров, которые позволяют развернуть полноценный локальный ИИ прямо дома.

Главный «движок» современных LLM-моделей — это видеокарта. И здесь лидерство остается за NVIDIA. В марте россияне стали почти в два раза чаще заказывать флагманскую модель RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition c 96 Гб памяти. Стоимость такого видеочипа составляет 892 тысячи рублей. Рост по сравнению с предыдущими двумя месяцами достиг 91%.

Не отстают и мощные процессоры. Спрос на модели AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX и Ryzen Threadripper PRO 7985WX за последний месяц увеличился более чем в полтора раза — плюс 66%.

Аналогичная динамика наблюдается в сегменте готовых системных блоков. Китайский производитель Enine, специализирующийся на высокопроизводительных решениях, нарастил продажи на 48%. В топе оказались две модели.

Первая — Enine EG502-WA9 с конфигурацией 512 Гб/2 Тб + 16 Тб, процессором AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX и видеокартой RTX A6000. Ее цена — почти 3,3 миллиона рублей.

Вторая — аналогичная модель, но с более мощным процессором AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX. Она стоит чуть больше 4 миллионов рублей.

Эксперты связывают этот тренд именно с развитием искусственного интеллекта. Пользователи все чаще хотят иметь собственного нейросетевого агента, не зависящего от внешних серверов и облачных ограничений. Домашний суперкомпьютер перестает быть экзотикой и превращается в инструмент для тех, кто работает с ИИ на профессиональном уровне.

Ранее россиян предупредили о скрытых угрозах использования нейросетей.