Changan объявил о старте продаж нового UNI-S с двигателем из книги рекордов

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Changan начал продавать полноприводный кроссовер UNI-S
Changan начал продажи в России полноприводного кроссовера UNI‑S 4x4 — наследника CS55 по стоимости от 2, 8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Новый UNI-S – это эволюция бестселлера, адаптированная под суровые условия эксплуатации в России. Главная особенность новинки – интеллектуальная система полного привода, прошедшая дополнительную калибровку для российского рынка. Инженеры подтвердили надежность работы всех систем при температурах до -45°C», – говорится в сообщении.

Новый кроссовер длиннее предшественника на 35 мм (4550 мм), имеет колесную базу 2656 мм и клиренс 188 мм. Багажник — от 475 до 1415 л, бак — на 68 л.

Интерьер UNI-S отделан мягкими материалами и экокожей. В центре — 14,6-дюймовый экран (самый большой в классе) и 12,8-дюймовая приборная панель. В оснащении: атмосферная подсветка, панорамная крыша, физические кнопки климат-контроля. Водительское кресло — с шестью регулировками, памятью, поясничной поддержкой, подогревом и вентиляцией; переднее пассажирское — с четырьмя регулировками, подогревом и вентиляцией.

Новый UNI‑S получил турбированный двигатель Blue Core 1.5T, который попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей надежности. В паре с ним работает «мокрый» робот BorgWarner и блок управления Continental: плавность переключений выше на 20%, чем у предшественника. Мотор выдает 280 Нм уже с 1500 об/мин, разгон до 100 км/ч — 8,9 с, а расход по циклу CLTC — 6,9 л/100 км.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!