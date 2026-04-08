Changan объявил о старте продаж нового UNI-S с двигателем из книги рекордов

Changan начал продажи в России полноприводного кроссовера UNI‑S 4x4 — наследника CS55 по стоимости от 2, 8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Новый UNI-S – это эволюция бестселлера, адаптированная под суровые условия эксплуатации в России. Главная особенность новинки – интеллектуальная система полного привода, прошедшая дополнительную калибровку для российского рынка. Инженеры подтвердили надежность работы всех систем при температурах до -45°C», – говорится в сообщении.

Новый кроссовер длиннее предшественника на 35 мм (4550 мм), имеет колесную базу 2656 мм и клиренс 188 мм. Багажник — от 475 до 1415 л, бак — на 68 л.

Интерьер UNI-S отделан мягкими материалами и экокожей. В центре — 14,6-дюймовый экран (самый большой в классе) и 12,8-дюймовая приборная панель. В оснащении: атмосферная подсветка, панорамная крыша, физические кнопки климат-контроля. Водительское кресло — с шестью регулировками, памятью, поясничной поддержкой, подогревом и вентиляцией; переднее пассажирское — с четырьмя регулировками, подогревом и вентиляцией.

Новый UNI‑S получил турбированный двигатель Blue Core 1.5T, который попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей надежности. В паре с ним работает «мокрый» робот BorgWarner и блок управления Continental: плавность переключений выше на 20%, чем у предшественника. Мотор выдает 280 Нм уже с 1500 об/мин, разгон до 100 км/ч — 8,9 с, а расход по циклу CLTC — 6,9 л/100 км.

