Доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева заявила в разговоре с РИА Новости, что россияне при пятидневной рабочей неделе в начале мая смогут отдохнуть три дня подряд.

По словам Рогалевой, это связано с тем, что в 2026 году 9 мая выпадает на субботу, поэтому праздничный выходной переносится на ближайший рабочий день 11 мая.

До этого россияне отдыхали три дня подряд — с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта в связи с Днем защитника Отечества и 8 Марта.​

6 апреля премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что планирует посетить празднование Дня Победы в Москве 9 мая.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что полный список гостей парада ко Дню Победы будет объявлен после получения подтверждений их участия. По его словам, в Москве рассчитывают принять на праздновании 9 Мая представителей дружественных стран.

Ранее Песков ответил на слухи об отмене парада Победы в Москве в этом году.