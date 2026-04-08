В Петербурге КАД перекроют почти на полгода

В Петербурге проезд на КАД перекроют на пять месяцев

В Санкт-Петербурге проезд по КАД перекроют на пять месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Кусок КАДа будет перекрыт на пять месяцев с сегодняшнего дня — всего 10 километров дороги. Это участок внешнего кольца между северной развязкой с ЗСД и Приморским шоссе», – говорится в публикации.

По данным канала, весь поток с внешней стороны временно переведут на внутреннее кольцо: по полосе на каждое направление.

До этого в Санкт-Петербурге на КАД авария парализовала движение. На кадрах с места аварии видно, что в результате ДТП автомобили получили повреждения. По данным канала, на КАД прибыли правоохранители и сотрудники экстренных медицинских служб. После столкновения движение по трем полосам дороги были затруднено. В настоящее время устанавливают все обстоятельства ДТП.

