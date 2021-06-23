Трое экс-полицейских в Уфе получили реальные сроки по делу об изнасиловании

Верховный суд Башкирии вынес обвинительный приговор троим бывшим полицейским по делу об изнасиловании девушки-дознавателя. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что после повторного рассмотрения дела Павел Яромчук приговорен к 5 годам 6 месяцам колонии, Салават Галиев и Эдуард Матвеев - к 7 годам.

Подсудимые признаны виновными по ст. 131 («Изнасилование), ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

В декабре 2019 года суд приговорил за изнасилование 23-летней дознавательницы бывших полицейских — экс-начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева и бывшего начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева — к 7 годам лишения свободы, экс-начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука — к 6 годам, также обязав их выплатить потерпевшей 3 млн руб.

По версии следствия, Яромчук, Матвеев и Галиев 30 октября 2018 года, находясь в отделе по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району, напали на дознавательницу, бывшую сотрудницу полиции Уфы Гульназ Фатхисламову, а затем изнасиловали ее.