Жара в Москве установила исторический рекорд

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что температура воздуха в Москве побила рекорд 1917 года. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, к 12.00 мск на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до +31,9°C.

«В Москве установлен рекорд жары. Рухнул температурный максимум, державшийся с 1917 года. Такой жары 22-го июня не было 142 года», — сказал специалист.

Он уточнил, что эта самая высокая температура воздуха этого дня за всю метеоисторию наблюдений в Москве с 1879 года.

«Окончательная цифра станет известна вечером, по прогнозам, воздух сегодня прогреется до +35. В Тушино +32,2, на Балчуге +32,7», — добавил Тишковец.

По прогнозам синоптиков, жара в столице начать спадать на следующей неделе, в понедельник, 28 июня.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что аномальная жара в столице сохранится в ближайшие дни, и не исключал повышения температуры до +36°С.

Медики советуют в такую погоду пить больше жидкости. По их словам, для такой погоды лучше всего подходит минеральная вода, потому что у человека теряются соли.