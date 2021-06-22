Посол России в Минске рассказал о ситуации с Софией Сапегой

Россиянке Софии Сапеге, задержанной в Минске вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, могут продлить арест, заявил РИА Новости посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов.

«Она арестована на два месяца с 23 мая по 23 июля. Это срок ее пребывания под арестом. Он может быть продлен. Это процессуально возможно, это все законно. Идут следственные действия, ей предъявлены обвинения», — сказал посол.

Лукьянов подчеркнул, что в настоящее время очень важным является консульский доступ к Сапеге. Он напомнил, что российская сторона имеет право на посещение, на выяснение ее потребностей и обстоятельств, «которые она хочет нам сообщить».

Также посол сообщил, что просьба отца россиянки к президенту Александру Лукашенко о помиловании на данный момент обсуждается. Он ответил, что насчет реакции со стороны администрации президента Белоруссии ему ничего не известно, но «естественно, реакция какая-то будет».

23 мая Сапега была задержана в Минске вместе со своим молодым человеком Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. После задержания в Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, где Сапега призналась, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков. Ее родственники и знакомые предположили, что на девушку могли оказывать давление. После этого Сапегу арестовали в Белоруссии на два месяца.

Ранее отец Сапеги обвинил Протасевича в аресте дочери.