В Подмосковье мужчина «перепутал» третьеклассницу с женой и надругался над ней

В Подмосковье задержан мужчина, который надругался над своей несовершеннолетней падчерицей. На допросе он заявил, что «перепутал» девочку с гражданской женой, сообщает «Московский комсомолец».

Издание уточняет, что семья девочки состояла на учете как неблагополучная. Тридцатилетний гражданин России съехался с ее 40-летней матерью в мае прошлого года. Спустя месяц, воспользовавшись отсутствием дома гражданской жены, он в состоянии алкогольного опьянения стал приставать к падчерице. История повторилась в мае 2021 года, однако на этот раз мужчина был трезв.

Девочка рассказала об инциденте 18 июня. Она пришла к знакомой своей мамы и отказывалась уходить домой. Женщине удалось разговорить ребенка, после чего она обратилась в полицию, и мужчину задержали.

Во время допроса он признал вину, однако утверждал, что якобы перепутал падчерицу со своей сожительницей.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Подозреваемый арестован.

С девочкой работают детские психологи.

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