СМИ узнали как будут проходить исследования «Спутника V» на подростках

Противокоронавирусную вакцину «Спутник V» будут вводить подросткам во время исследований дважды с интервалом в 21 день. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на приглашение на исследование.

«Исследование — 2-кратное введение препарата с интервалом 21 день», — говорится в приглашении.

После введения первой и второй дозы препарата добровольцы будут 3 дня находиться в стационаре, в дальнейшем медики будут наблюдать за подростками в течение года, уточняется в материале.

Ранее стало известно, что клинические исследования российской вакцины против коронавируса «Спутник V» среди подростков 12-17 лет начнутся в Москве в начале июля.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что так же, как и до этого для совершеннолетних граждан, исследование будет проходить в три фазы — по уже отработанной технологии.

В конце мая Европейская комиссия разрешила использование вакцины от коронавируса нового типа, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, для детей в возрасте от 12 до 15 лет.