В результате ДТП с автобусами на Кубани госпитализированы 15 детей

В результате ДТП с автобусами в Краснодарском крае госпитализировали 15 детей и водителя одного из автобусов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Водитель и 15 детей доставлены в больницу для осмотра. Остальные пассажиры продолжили движение в колонне на других автобусах», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что авария с участием двух автобусов произошла в Туапсинском районе на трассе Джубга-Сочи. Предположительно, у одного из транспортного средства отказали тормоза.

В двух автобусах находились 62 ребенка, они возвращались из детского лагеря в населенном пункте Ольгинка в Краснодар. В результате столкновения один автобус загорелся, пожар удалось ликвидировать на площади 12 квадратных метров.