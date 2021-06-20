В Ялте продлили запрет на купание в Черном море

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил о продлении запрета на купание на пляжах Ялты. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Купание в море категорически запрещено как минимум на трое суток», — сказал он.

Купаться в черте Ялты запретили 19 июня из-за селевых потоков.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко рассказала о ходе восстановления города после подтопления и количестве людей, которые находятся в зоне эвакуации.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению более 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города. Сообщалось, что в городе выпало более 135 мм осадков. Последний раз такая ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.