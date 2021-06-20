В Москве выявили 8 305 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб в Telegram-канале.

За прошедшие сутки выздоровели 2 945 человек, умер 81.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 1 286 570 жителей Москвы, вылечились 1 116 739, скончались 21 433.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин назвал условие формирования «щита» от COVID-19 в Москве.

19 июня Москва обновила антирекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом – за сутки заболели 9120 человек. В мэрии города сообщили, что за две недели в столице в два раза выросло число повторных случаев COVID-19.

Ранее Собянин объявил 15 — 20 июня в Москве нерабочими. При этом столичная мэрия ввела ограничения на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время. Такие меры были приняты в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, в особенности тех, кто не делал прививку. Впоследствии он продлил ограничительные меры в Москве до 29 июня включительно.