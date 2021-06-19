Пожарный госпитализирован после тушения склада пиротехники в центре Москвы

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Один пожарный был доставлен в больницу после ликвидации пожара на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Один пожарный госпитализирован, двум пожарным и одному сотруднику склада медицинская помощь оказана амбулаторно», — сказали в ведомстве.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что трое пожарных и один сотрудник склада пиротехники пострадали при пожаре, который произошел на Лужнецкой набережной в центральном районе Москвы. Один из этих пожарных был госпитализирован.

Пожар случился днем 19 июня на складе с пиротехникой, расположенном по адресу: Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4. Огонь распространился на 500 кв. м. По информации экстренных служб, были зафиксированы множественные взрывы петард. Пожарные уже локализовали возгорание.