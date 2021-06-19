Число случаев повторного заражения коронавирусом в Москве выросло вдвое

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что число заразившихся повторно коронавирусом в столице за последние две недели выросло в два раза. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы наблюдаем за пациентами и после завершения болезни. И к сожалению, видим повторные случаи заболевания коронавирусом. По данным единой цифровой платформы, за последние две недели повторная заболеваемость вирусом увеличилась в два раза», — сказала она.

Вице-мэр добавила, что многие из таких пациентов перенесли инфекцию достаточно давно и их иммунная защита стала слабее.

Ракова также сообщила о необходимости прививаться независимо от уровня антител.

В Москве за последние сутки выявили 9 120 случаев заражения, что стало новым максимумом за все время пандемии.