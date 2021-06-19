Власти Кузбасса уточнили число погибших при крушении самолета L-410
Власти Кемеровской области опровергли информацию о девяти погибших в результате крушения самолета L-410.
«В результате жесткой посадки самолета L-410 в Кузбассе погибли четыре человека, еще 15 травмированы», — говорится на сайте администрации правительства Кузбасса.
Уточняется, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии, 11 — в средней степени тяжести.
Ранее региональный ДОСААФ сообщал о девяти погибших в результате ЧП.
Утром 19 июня самолет L-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Кемеровской области. По данным прокуратуры, воздушное судно принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре заявили, что причиной крушения самолета в Кузбассе стал отказ двигателя. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.