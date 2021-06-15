В школах Венгрии запретили пропаганду ЛГБТ

Парламент Венгрии одобрил закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ в школах, сообщает The Guardian.

Законопроект был внесен премьер-министром страны Виктором Орбаном. Согласно документу, лицам до 18 лет запрещается демонстрировать материалы, поощряющие изменение пола или гомосексуальность. Участие геев в съемках школьных учебных материалов или телешоу для несовершеннолетних также запрещено.

Кроме того, документ устанавливает список организаций, которым будет разрешено проводить уроки полового просвещения.

В ноябре прошлого года Еврокомиссия представила стратегию по защите прав ЛГБТ в странах ЕС. Еврокомиссар по вопросам равенства Хелена Далли предложила предусмотреть в следующем семилетнем бюджете ЕС санкции для тех членов содружества, которые откажутся следовать политике толерантности. Таким образом, Польша и Венгрия, чьи власти не раз критиковались Брюсселем за дискриминацию ЛГБТ, могли лишиться доли финансирования.