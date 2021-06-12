Половина россиян испытывают гордость и уверенность за свое гражданство

Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ выяснил, какие чувства испытывают соотечественники будучи гражданами России. Об этом сообщает РБК.

У участников опроса спрашивали, какое чувство у них вызывает факт, что они — граждане России.

«Почти у половины (48%) гражданство либо вызывает негативные эмоции — обиду на страну (20%), ущемленность, неполноценность (4%), либо они вовсе не испытывают по этому поводу никаких чувств (24%)», — говорится в результатах исследования.

Еще 49% заявили, что испытывают положительные эмоции, будучи гражданами России. Так, у 29% этот факт вызывает гордость, у 20% — спокойную уверенность.

Чаще остальных гражданством гордятся люди старше 60 лет, которые находятся на пенсии и не работают (40%), либо продолжают работать несмотря на пенсионный возраст (31%). При этом старшее поколение испытывает и больше негативных эмоций: пожилые работающие люди чаще чувствуют обиду на страну (30%), чем неработающие (24%).

Нейтрально относится к своему гражданству в основном молодежь от 18 до 34 лет. Так, 33% заявили, что никаких чувств гражданство России у них не вызывает.

Опрос проводился среди чуть больше 2 тыс. россиян старше 18 лет из числа городского и сельского населения.

Ранее были названы города России с самыми счастливыми людьми.