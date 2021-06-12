В Москве в День России ожидается до +23°С и гроза

В Москве в День России, 12 июня, ожидается до +23°С и гроза, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +21 до +23°C. Будет облачно с прояснениями и кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер примет восточное, юго-восточное направление, его скорость составит 5-10 м/с, при грозе возможны порывы до 15 м/с.

Ночью температура опустится до +13...+15°C. Сохранится облачность с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер изменит направление на южное, сохранит скорость 5-10 м/с без порывов.

Атмосферное давление днем составит 744 мм рт. ст., ночью – 741 мм рт. ст.